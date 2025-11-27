CHP’nin geçmişten gelen hastalığı: Parti içi rekabet! Silivri’nin gölgesinde kurultay

Sarayın adamları
Cumhuriyet Halk Partisi'nde, son yılların modası...
Lideri... Genel merkezi eleştirdiğiniz anda damgayı yiyorsunuz:
"Sarayın adamı."
İster... CHP'nin, cumhurbaşkanı adaylığını yapmış olun... Sarayın adamısınız... Örnek, Muharrem İnce.
İster... İl başkanlığı... Genel sekreterlik gibi görevlerde bulunmuş olun... Sarayın adamısınız... Örnek, Gürsel Tekin.
Hatta... Genel başkanlık yapmış olsanız bile... Fark etmez... Sarayın adamısınız... Örnek, Kemal Kılıçdaroğlu.
Sarayın... CHP'de amma da çok adamı varmış... İnanılır gibi değil.