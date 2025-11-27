CHP’nin geçmişten gelen hastalığı: Parti içi rekabet! Silivri’nin gölgesinde kurultay

19 gün süren kurultay

İsmet İnönü dönemi... 17 Kasım 1947... CHP'nin Yedinci Olağan Kurultayı toplanıyor.

Bugünkü gibi... 2 gün, en fazla 3 gün süren, "aç, kapat" kurultayı değil.

Tam 19 gün süren bir kurultay.

Konuşmayan kalmasın misali... Herkes içini döküyor.

Genel başkan eleştirilmez değil... İnönü de eleştiriliyor.

Ve oylama... 645 oy kullanılıyor.

Liderin... Koskoca İsmet İnönü'nün aldığı oy... 595.

50 oy ise... Boş... Ya da başka isimlere.

Burası çok önemli...

İnönü'yü eleştirdiği için kimsenin sözü kesilmiyor... Kimse disipline verilmiyor... Kimse ihraç edilmiyor.

Kimsenin işine karışmak gibi olmasın ama...

Kurultay, cuma günü toplanıp pazar günü dağılacağına... Bir hafta... 10 gün... 15 gün... Hatta bir ay devam etse de... CHP ikide bir kurultay yapmak zorunda kalmasa.