Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
10:40
CHP’nin ittifak ortağı DEM’den küstah sözler: Türkiye ve Kürdistan’ı…
CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkıştı. Kandil'den gelen talimata uyarak pek çok ilde adaylarını çekerek DEM'e desteğini açıkladı! Yerel seçime sayılı günler kala CHP DEM'lenirken DEM'in Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Mardin'de yaptığı açıklamalar, tepki topladı. Küstah açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Tüm Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" ifadelerini kullandı.