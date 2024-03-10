CHP’nin ittifak ortağı DEM’den küstah sözler: Türkiye ve Kürdistan’ı…

CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın, dün Mardin'de düzenlediği mitingde yaptığı açıklamalar, bir kez daha kirli ittifakı kanıtladı. CHP'nin ortağı DEM'in Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları skandal Kürdistan ifadelerini kullandı. "Tüm Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti'den küstah sözler! "Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" | Video