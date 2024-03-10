DEM Parti'den küstah sözler! "Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" | Video
Yerel seçime sayılı günler kala DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Mardin'de yaptığı açıklamalar, tepki topladı. Küstah açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Tüm Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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