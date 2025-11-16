CHP’yi içine çeken yolsuzluk girdabı: Rüşvetler, adrese teslim milyarlık ihaleler ve... | Mahmut Övür yazdı

Mesela Taha Akyol, 4 bin sayfaya bakıp şu sonucu çıkarmış: "İddianameye göre, Seyfet Taştan isimli iş insanından, 'ruhsat' sürecinde 'dar gelirli vatandaşlara dağıtılan market alışveriş kartları' vermesi istenmiş, o da vermiş, 'hayır için verdim' diye ifadesi varmış."

Evet kreş ve yurt için de yardım edenler var ya da alınan paraların bir kısmı o hizmetler için de kullanılmış. Ama iddianame sadece, "Hayır için verdim" diyenlerden ibaret değil ki... Adını bizzat kendilerinin koyduğu "Sistem" için toplanan paraların haddi hesabı yok. Özellikle "Sistem"in yüzde 10 payı hiç ihmal edilmiyor. Diğerlerinin nereye gittiği de meçhul. Yargılama sürecinde neyin ne olduğu görülecek.

İddianamede, küçük bir inşaat projesinden Boğaz'daki yalılara, otellerden metro firmalarına, altyapı ve asfalt işlerinden reklam alanlarına, toprak döküm alanlarından AVM inşaatlarına milyon dolarların döndüğü bir rant ve rüşvet çarkı anlatılıyor.

Tek tek firmalardan alınan 10-12 milyon dolar gibi uçuk rakamları ve "duydum ya da söylendi" gibi üçüncü şahıs anlatımlarını bir yana bırakıyorum, bizzat parayı aldığını ya da parayı verdiğini söyleyen onlarca örnek var. Sadece bir örnek vereyim... Her yıl maaşı dışında İmamoğlu'nun açıktan 100 bin dolar verdiği (paranın nereden verildiğini kendisi de bilmiyor) Harita Mühendisi Yakup Öner anlatıyor:

"Bunlardan bir tanesi MNG adıyla bilinen firmanın sahibi olduğu yapının tadilatıyla ilgili süreçti. Buradan 2 milyon dolar alındığını ve paranın Fatih Keleş'e iletildiğini biliyorum."

İşte bu paralar siyasetin finansmanında kullanıldığı için CHP kongreleri, kurultayları "şaibe" ile lekelendi.