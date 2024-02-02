CHP’yi kim yönetiyor? Ekrem İmamoğlu’na çok sert sözler: Olmayan yetkisini kullanıyor!

"OLMAYAN BİR YETKİ KULLANIYOR"

Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef aldı. İmamoğlu'nun yetkisi olmadığı halde İmamoğlu'nun belediye adaylarını belirlediğini söyleyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu olmayan bir yetkisini kullanıyor ve partinin kurumsal kimliğini tahrip ediyor. CHP iyi olsun tüzüğe göre yönetilsin kurumsal kimliği yıpranmasın verdiği sözleri tutsun, verdiği sözleri tutarsa halkta inandırıcılığı olur diye konuşuyorum.