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Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:48

CHP’yi kim yönetiyor? Ekrem İmamoğlu’na çok sert sözler: Olmayan yetkisini kullanıyor!

Yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yine yükseldi. Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerindeki baskıyı artırması, partilileri isyan ettirdi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin aday gösterilmeyişi, tepki çekti. CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı yayında "İmamoğlu olmayan bir yetkiyi kullanıyor. CHP'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor. CHP'nin kurumsal kimliği ayaklar altında" dedi.

SABAH
CHP’yi kim yönetiyor? Ekrem İmamoğlu’na çok sert sözler: Olmayan yetkisini kullanıyor!

Değişim kavgasıyla gündem düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de yerel seçim krizi yaşandı. CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güç kavgası başladı.

CHP’yi kim yönetiyor? Ekrem İmamoğlu’na çok sert sözler: Olmayan yetkisini kullanıyor!

İmamoğlu'nun aday belirleme sürecinde bile etkili nedeniyle eş başkan konumuna düşen Özgür Özel, partide kontrolden çıktı… İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nua verdiği destek nedeniyle üzerini çizdiği CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmeyişi partiyi karıştırdı. Sosyal medyadan karara isyan eden Battal İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz. Parti buradan mı yoksa Ankara'dan mı yönetiliyor karar versinler" ifadelerini kullandı.

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CHP’yi kim yönetiyor? Ekrem İmamoğlu’na çok sert sözler: Olmayan yetkisini kullanıyor!

"BU PARTİ SÖZCÜLÜĞÜ"

CHP'de yaşanan bu kriz, partiye yakınlığıyla bilinen isimleri de kızdırdı. Dün akşam katıldıkları bir canlı yayında CHP'li Barış Yarkadaş ile Şaban Sevinç arasında gerilim tırmandı. CHP'li Yarkadaş Sevinç'i parti sözcülüğü yapmakla suçladı.

CHP’yi kim yönetiyor? Ekrem İmamoğlu’na çok sert sözler: Olmayan yetkisini kullanıyor!

Yarkadaş, Sevinç'in CHP'ye kötülük yaptığı belirterek "Biz sana ağabey diyoruz, seni seviyoruz, saygı duyuyoruz. Ben CHP'yi savunuyorum sen CHP'ye bu tavrınla partiye kötülük yapıyorsun, zarar veriyorsun" ifadelerini kullandı.

CHP’yi kim yönetiyor? Ekrem İmamoğlu’na çok sert sözler: Olmayan yetkisini kullanıyor!

"OLMAYAN BİR YETKİ KULLANIYOR"

Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef aldı. İmamoğlu'nun yetkisi olmadığı halde İmamoğlu'nun belediye adaylarını belirlediğini söyleyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu olmayan bir yetkisini kullanıyor ve partinin kurumsal kimliğini tahrip ediyor. CHP iyi olsun tüzüğe göre yönetilsin kurumsal kimliği yıpranmasın verdiği sözleri tutsun, verdiği sözleri tutarsa halkta inandırıcılığı olur diye konuşuyorum.

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