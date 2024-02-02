Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:48
CHP’yi kim yönetiyor? Ekrem İmamoğlu’na çok sert sözler: Olmayan yetkisini kullanıyor!
Yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yine yükseldi. Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerindeki baskıyı artırması, partilileri isyan ettirdi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin aday gösterilmeyişi, tepki çekti. CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı yayında "İmamoğlu olmayan bir yetkiyi kullanıyor. CHP'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor. CHP'nin kurumsal kimliği ayaklar altında" dedi.