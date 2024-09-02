Giriş Tarihi: 02.09.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
06:47
CIA'in "Kapadokya" paylaşımının şifreleri! FETÖ'cü dergide 27 yıl önce aynı mesaj...
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Kapadokya'ya ait bir fotoğraf paylaştı. Daha önce FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kapadokya'yı şifre olarak kullanmıştı. Örgütün Sivil İmamı Kemal Batmaz'ın CIA'deki kod adının Kapadokya olduğu da ortaya çıkmıştı. CIA'in son paylaşımındaki Kartal logosu da dikkat çekerken, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Aksiyon Dergisi'nin 132.sayısında aynı Kartal figürünü kapakta kullandığı görüldü. Kartalın gaga kısmının tam Kapadokya bölgesine denk gelmesi de dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.