CIA'in "Kapadokya" paylaşımının şifreleri! FETÖ'cü dergide 27 yıl önce aynı mesaj...

CIA, Nevşehir'de bulunan ve geçmişte yer altı şehirleri ile bilinen Kapadokya'nın bir fotoğrafını paylaştı. Sıradan gibi görünen paylaşım bir süre incelendiğinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kapadokya üzerinden mesaj verdiği, örgütün kritik isimlerinden Kemal Batmaz'ın da CIA arşivlerinde Kapadokya kod adı ile kayıtlı olduğu biliniyor. FETÖ'nün kapatılan dergisi Aksiyon'un 132.sayısında CIA'in Kapadokya fotoğrafına koyduğu kartalın aynısını gagası Kapadokya'ya denk gelecek şekilde kapak yaptığı ortaya çıktı. Aksiyon dergisinin kapağında 'Yurtta Sulh' ifadesi yer alırken, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan hainler de 'Yurtta Sulh Konseyi' ismi ile harekete geçmişti.