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Haberler Galeri CIA'in "Kapadokya" paylaşımının şifreleri! FETÖ'cü dergide 27 yıl önce aynı mesaj...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 00:57 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 06:47

CIA'in "Kapadokya" paylaşımının şifreleri! FETÖ'cü dergide 27 yıl önce aynı mesaj...

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Kapadokya'ya ait bir fotoğraf paylaştı. Daha önce FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kapadokya'yı şifre olarak kullanmıştı. Örgütün Sivil İmamı Kemal Batmaz'ın CIA'deki kod adının Kapadokya olduğu da ortaya çıkmıştı. CIA'in son paylaşımındaki Kartal logosu da dikkat çekerken, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Aksiyon Dergisi'nin 132.sayısında aynı Kartal figürünü kapakta kullandığı görüldü. Kartalın gaga kısmının tam Kapadokya bölgesine denk gelmesi de dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.

SABAH İNTERNET
CIA’in Kapadokya paylaşımının şifreleri! FETÖ’cü dergide 27 yıl önce aynı mesaj...

CIA, Nevşehir'de bulunan ve geçmişte yer altı şehirleri ile bilinen Kapadokya'nın bir fotoğrafını paylaştı. Sıradan gibi görünen paylaşım bir süre incelendiğinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kapadokya üzerinden mesaj verdiği, örgütün kritik isimlerinden Kemal Batmaz'ın da CIA arşivlerinde Kapadokya kod adı ile kayıtlı olduğu biliniyor. FETÖ'nün kapatılan dergisi Aksiyon'un 132.sayısında CIA'in Kapadokya fotoğrafına koyduğu kartalın aynısını gagası Kapadokya'ya denk gelecek şekilde kapak yaptığı ortaya çıktı. Aksiyon dergisinin kapağında 'Yurtta Sulh' ifadesi yer alırken, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan hainler de 'Yurtta Sulh Konseyi' ismi ile harekete geçmişti.

CIA’in Kapadokya paylaşımının şifreleri! FETÖ’cü dergide 27 yıl önce aynı mesaj...

CIA'DEN KAPADOKYA PAYLAŞIMI

CIA'in Kapadokya paylaşımı dikkat çekti. CIA'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kapadokya'ya ait bir fotoğraf yer aldı. Fotoğrafa, "Türkiye'nin Kapadokya Bölgesi'ndeki bu Peri Bacaları (Kapadokya, çadır kayaları veya toprak piramitleri olarak da adlandırılır.) 40 metreye kadar yüksekliğe ulaşabilir ve oluşturulması yüzyıllar sürebiliyor. CIA'in World Factbook 265 dünya varlığı hakkında temel istihbarat sağlayan bir kamu kaynağıdır. CIA'de daha fazla bilgi alın!" notu düşüldü. Fotoğrafın üzerinde CIA'i temsilen bir kartal figürü de konuldu.

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CIA’in Kapadokya paylaşımının şifreleri! FETÖ’cü dergide 27 yıl önce aynı mesaj...

KAPADOKYA İLE KİME HANGİ MESAJ VERİLDİ?

CIA'in paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde CIA'in izleri bilinirken, FETÖ ile de CIA arasındaki derin ilişki takip ediliyor. CIA'in Kapadokya fotoğrafın ile neyi amaçladığı, fotoğrafın hangi şifreleri barındırdığı kamuoyu tarafından tartışılıyor.

CIA’in Kapadokya paylaşımının şifreleri! FETÖ’cü dergide 27 yıl önce aynı mesaj...

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ FETÖ ELEBAŞI KAPADOKYA ŞİFRESİNİ KULLANMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve bütünlüğüne kasteden 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi de Kapadokya üzerinden mesajlar verilmişti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Haki renk hırka giyerek Kapadokya şifresi ile hainleri harekete geçirmişti.

FETÖ elebaşı Gülen'in söz konusu konuşmasının 15.36 saniyesinde, kurduğu cümleyi bir anda yarıda keserek, ilgisiz bir şekilde, tane tane ve son derece dikkati çekici vurgulu ifadelerle "Antrparantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum." dediği mahkeme tarafından da kayıtlara geçmişti.

CIA’in Kapadokya paylaşımının şifreleri! FETÖ’cü dergide 27 yıl önce aynı mesaj...

KEMAL BATMAZ'IN KOD ADI DA KAPADOKYA'YDI

FETÖ'nün CIA ile koordineli elemanlarından örgütün Sivil İmamı Kemal Batmaz ile ilgili Kapadokya detayı da hayli dikkat çekici. CIA, Kemal Batmaz'ı Kapadokya kod adı ile kaydetmişti. Kemal Batmaz, darbe girişiminim kilit isimleri arasında yer alıyor.

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