Giriş Tarihi: 27.02.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
07:01
Cumhurbaşkanımız, cezaevinde bana verdiği sözü tuttu: Başörtüsüyle ODTÜ’yü bitirdim
Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesi, toplumun birçok kesimini mağdur etti. Darbenin getirdiği antidemokratik kararlar, milyonları mağdur ederken başörtüsünü çıkarmayı reddeden yüz binlerce öğrenci anayasal hakkı olan eğitimden mahrum kaldı. Ayşe Ekici, yaşadığı zorlu süreci ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgürlükçü politikaları ile eğitimini nasıl tamamladığını SABAH'a anlattı.