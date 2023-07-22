Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin ağır toplarının gerçekleştirdiği gizli darbe toplantısının görüntüleri sızdı. Gündemi sarsan o toplantı kadar konuşulan başka bir konu daha vardı… İstanbul milletvekili Engin Altay'ın toplantıya uzay fonu ile katılması, Onursal Adıgüzel'den tarafından bile ti'ye alındı. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Tekne tatilinde olan Engin Altay'ın durumun fark edilmemesi için arka fon kullandığı anlaşıldı… Partisi kaynarken Altay'ın tekne keyfine seçmenden tepki yağdı: Değişimi böyle mi yapacaksınız...