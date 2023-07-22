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Haberler Galeri Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
Giriş Tarihi: 22.07.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 12:52

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin ağır toplarının gerçekleştirdiği gizli darbe toplantısının görüntüleri sızdı. Gündemi sarsan o toplantı kadar konuşulan başka bir konu daha vardı… İstanbul milletvekili Engin Altay'ın toplantıya uzay fonu ile katılması, Onursal Adıgüzel'den tarafından bile ti'ye alındı. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Tekne tatilinde olan Engin Altay'ın durumun fark edilmemesi için arka fon kullandığı anlaşıldı… Partisi kaynarken Altay'ın tekne keyfine seçmenden tepki yağdı: Değişimi böyle mi yapacaksınız...

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay'ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş! Muhalefetin gündemi, CHP'de değişim isteyenlerin gerçekleştirdiği darbe toplantısıydı.

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık isteğine destek veren isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için düğmeye bastı.

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Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan'ın katıldığı gizli darbe toplantısının 15 dakikalık bölümünün internete sızmasıyla ortalık karıştı… Parti içinde toplantıya katılan isimlere istifa sesleri yükselmeye başladı. Gizli toplantıları ifşa olan isimler ise kendilerini nasıl savunacaklarını şaşırdı.

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

ARKA FON GÜNDEM OLMUŞTU

Hiç şüphesiz toplantı kadar gündem olan başka bir konu daha vardı. İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın toplantıya uzay fonu ile katılması, herkesi şaşırttı.

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

"ENGİN ABİ YİNE UZAYDASIN!"

Onursal Adıgüzel'in Altay'a "Engin abi yine uzaydasın" diye seslenmesi ise sosyal medyada ti'ye alındı.

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