Engin Altay’dan uzay fonu açıklaması! Tekne tatilinde olduğu için fon kullanıldı | Video

CHP'de "değişim" kavgaları sürerken Engin Altay'ın Ekrem İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısına uzay efekti ile katılması gündem olmuştu. Altay'ın tekne tatilinde olduğu için bu efekti kullandığı iddia edildi. Tartışmalar sürerken Engin Altay açıklama yaptı..