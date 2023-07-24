Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri DBP'li Aydeniz basın açıklaması yapıyordu: Başına platform düştü!
Giriş Tarihi: 24.07.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 16:32

DBP'li Aydeniz basın açıklaması yapıyordu: Başına platform düştü!

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in başına basın açıklaması 'Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz' yazılı platform devrildi.

DHA
DBP’li Aydeniz basın açıklaması yapıyordu: Başına platform düştü!

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in de aralarında olduğu bir grup, Lozan Antlaşması ile ilgili Yenişehir ilçesinde basın açıklaması yapmak istedi.

DBP’li Aydeniz basın açıklaması yapıyordu: Başına platform düştü!

Basın açıklaması için konulan masanın arkasına da platform kuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DBP’li Aydeniz basın açıklaması yapıyordu: Başına platform düştü!

DBP'li Aydeniz'in konuşması sırasında, arkadaki Kurtçe 'Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz' yazılı platform üzerine düştü.

DBP’li Aydeniz basın açıklaması yapıyordu: Başına platform düştü!

Aydeniz elleri ile başını korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Platformun kaldırılması ile Aydeniz, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

SON DAKİKA