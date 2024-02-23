DEM Partili Altan Tan kirli planı böyle anlattı! CHP ve Kandil itirafı: Ne pahasına olursa olsun…

CANLI YAYINDA CHP VE KANDİL İTİRAFI!

DEM Parti'ye hakim olan kanadın Kandil'e de egemen olan kesim olduğunu söyleyen Altan Tan, "Yani ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı zayıflatmak ondan sonrasını çok fazla hesap etmemek ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler." ifadelerini kullandı.