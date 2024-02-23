Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
09:20
DEM Partili Altan Tan kirli planı böyle anlattı! CHP ve Kandil itirafı: Ne pahasına olursa olsun…
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında kurulan kirli ittifak kapsamında CHP, Esenyurt adayını değiştirirken, sözde "Kürdistan" çıkışlarıyla bilinen Ahmet Özer aday gösterildi. 17 ilçede belediye başkan adaylarını açıklayan DEM Parti, 22 ilçede aday göstermeme kararı aldı. İki parti arasındaki kirli ittifakı aleni bir şekilde ortaya koyan gelişmenin ardından DEM Partili Altan Tan, katıldığı canlı yayında Kandil ve CHP itirafı geldi. Tan, "DEM'e hakim olan kanat Kandil'e de egemen olan kesim, AK Parti ve Erdoğan'ı zayıflatmak istiyor." ifadelerini kullandı.