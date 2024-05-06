DEM Partili Çiçek Otlu’nun kardeşi terörist çıktı! 15 yılla yargılanıyor

PKK YAYINLARI ELE GEÇİRİLDİ



Talipoığlu'nun evinde yapılan aramada ele geçirilen yazılı yayınlar ile dijital materyallerde PKK silahlı terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA Star (Özgür Kadın Birlikleri) kongre içerikleri, PKK üyelerinin yazıları, örgüte müzahir kitaplar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen Fırat Neval Kod Özgür Namoğlu, örgütün sözde Suriye sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz ile olan Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in fotoğrafları olduğu tespit edildi.