DEM’den PKK’nın kanalında kayyumlara açık tehdit: Kendi mahkemelerimizi kuracağız ve yargılayacağız

PKK'NIN KANALINDA KAYYUMLARA TEHDİT!

DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehdi Tunç ise PKK'nın kanalına çıkarak Kayyumları açık açık tehdit etti. Mehdi Tunç bölücük naraları da atarak 'Kürdistan' sözlerine imza attı.

Mehdi Tunç, "Gün boyu devam eden direnişimiz haftalarca devam edecek, Mardin halkı burada yarın mahkeme kuracak. İrade gaspına karşı kendi mahkemesini kuracak. Bu Kayyumlar buradan gidecek. Kürdistan coğrafyasından gitmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.