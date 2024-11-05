Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
11:13
DEM'den PKK'nın kanalında kayyumlara açık tehdit: Kendi mahkemelerimizi kuracağız ve yargılayacağız
Terör örgütü PKK ile bağlantıları ortaya çıkan ve belgelenen CHP'li Esenyurt Belediyesi ile DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine Kayyum atandı. Kayyum kararı sonrası CHP ile birlikte provokasyona imza atan DEM skandalda boyut atladı. DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehdi Tunç PKK'nın kanalına çıktı, açık açık kayyumları tehdit etti.