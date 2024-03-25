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Haberler Galeri DEM’li Ahmet Saymadi'den Kandil uzlaşısı itirafı: İttifak için parti dışından talimat alıyoruz!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 15:41

DEM’li Ahmet Saymadi'den Kandil uzlaşısı itirafı: İttifak için parti dışından talimat alıyoruz!

CHP, yerel seçimde DEM Parti ile Kandil İttifakı'na imza attı. İstanbul'da 22 ilçede CHP listesine giren DEM Partililere İBB'de grup kurma imkanı sağlandı. CHP pek çok il ve ilçede DEM'lenirken, DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi'nin sözleri kirli ittifakı kanıtladı. Bir seçim toplantısına katılan Saymadi, CHP ve DEM arasındaki ittifakın Kandil'den gelen talimatla yapıldığını gözler önüne seren ifadeler kullandı: Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım veya iş birliği yapalım kararına görmediğiniz arkadaşlarımız karar veriyor.

DEM’li Ahmet Saymadi’den Kandil uzlaşısı itirafı: İttifak için parti dışından talimat alıyoruz!

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkıştı. Kandil'den gelen talimat sonrası Kars, Iğdır ve Manisa'da DEM Parti adaylarını desteklediğini açıkladı. DEM'li isimler İstanbul'un 22 ilçesinde CHP'nin listesinde yer aldı.

DEM’li Ahmet Saymadi’den Kandil uzlaşısı itirafı: İttifak için parti dışından talimat alıyoruz!

KANDİL UZLAŞISINI İTİRAF ETTİ

Son olarak DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, katıldığı bir seçim toplantısında CHP ile yaptıkları Kandil Uzlaşısı'nı açık açık anlattı. DEM'in karar alırken Kandil'in talimatını dinlediğini söyleyen Saymadi, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz için de Kürdistan ifadelerini kullandı.

DEM'li isimden Kandil uzlaşısı itirafı: "İttifak için parti dışından talimat alıyoruz" | Video

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DEM’li Ahmet Saymadi’den Kandil uzlaşısı itirafı: İttifak için parti dışından talimat alıyoruz!

"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI DEM'Lİ OLACAK..."

Skandal açıklamalarına devam eden Saymadi, "Seçimlerde AK Parti'yi kaybettirmek için çeşitli ittfak zeminlerini zorladık. Mersin'de büyükşehirlerde ittifakımız var. Kars, Iğdır ve Manisa'da var. İstanbul'da 22 ilçede de seçimlere CHP'nin listelerinden giriyoruz. Oralarda belediyelerin kazanmaları durumunda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak.

DEM’li Ahmet Saymadi’den Kandil uzlaşısı itirafı: İttifak için parti dışından talimat alıyoruz!

Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti grubu olacak ilk defa İstanbul'da bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız. Herkes soruyor ilçede ortak aday var ilde neden yok diye. Bu durum seçmen CHP'ye oy verme alışkanlığı oluşmasın diye.

DEM’li Ahmet Saymadi’den Kandil uzlaşısı itirafı: İttifak için parti dışından talimat alıyoruz!

Yerel seçimde partinin bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar tek bir yerden alınmaz. Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım veya iş birliği yapalım kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışanları dışında görmediğiniz arkadaşlarımız karar veriyor. Başka yerlerdeki arkadaşlara sorulara edilerek karar veriliyor" ifadelerini kullandı.

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