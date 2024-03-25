DEM’li Ahmet Saymadi’den Kandil uzlaşısı itirafı: İttifak için parti dışından talimat alıyoruz!

Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti grubu olacak ilk defa İstanbul'da bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız. Herkes soruyor ilçede ortak aday var ilde neden yok diye. Bu durum seçmen CHP'ye oy verme alışkanlığı oluşmasın diye.