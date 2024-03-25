DEM’li isimden Kandil uzlaşısı itirafı: "İttifak için parti dışından talimat alıyoruz" | Video
CHP, yerel seçimde DEM Parti ile Kandil İttifakı’na imza attı. İstanbul’da 22 ilçede CHP listesine giren DEM Partililere İBB’de grup kurma imkanı sağlandı. CHP pek çok il ve ilçede DEM’lenirken, DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi’nin sözleri kirli ittifakı kanıtladı. Bir seçim toplantısına katılan Saymadi, CHP ve DEM arasındaki ittifakın Kandil’den gelen talimatla yapıldığını gözler önüne seren ifadeler kullandı: "Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım veya iş birliği yapalım kararına görmediğiniz arkadaşlarımız karar veriyor."
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