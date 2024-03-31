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Haberler Galeri Demokrasi şöleni! Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında
Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:50

Demokrasi şöleni! Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında

Türkiye'de siyasi partiler, yerel seçimler için propaganda ve miting çalışmalarını dünyayı imrendirecek bir demokrasi ortamında gerçekleştirdi. Artık söz bugün sandık başına gidecek 61 milyon seçmende. Türkiye'nin Doğu'sunda bulunan 32 ilde oy kullanma işlemi saat 7 itibarıyla başlamıştı. Saat 8 itibarıyla da Türkiye genelinde oy kullanma işlemi başladı.

ZÜBEYDE YALÇIN
Fatma GÖKSU
Demokrasi şöleni! Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere bugün sandık başında. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy verebilecek.

Demokrasi şöleni! Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler,

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Demokrasi şöleni! Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında

"büyükşehir belediye başkanı","belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy verilecek.

Demokrasi şöleni! Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında

PUSULALAR TEK ZARFA
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Demokrasi şöleni! Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında

DOĞU'DA SANDIKLAR SAAT 16.00'DA KAPANACAK
Yüksek Seçim Kurulu, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

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