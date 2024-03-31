Video Haber Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı | Video
Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı | Video

Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı | Video

31.03.2024 | 08:56

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00 itibarıyla başladı.

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