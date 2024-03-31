Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı | Video
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00 itibarıyla başladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
İstanbul'da oy verme işlemi başladı | Video 31.03.2024 | 08:27
46:34
Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı | Video 31.03.2024 | 08:56
00:15
Nusaybin İpekyolu'nda kaza: Angus yüklü TIR devrildi 30.03.2024 | 22:21
03:19
Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da eda etti 30.03.2024 | 20:39
00:38
22:29
10:16
Murat Kurum: "Sandık milletin mahkemesidir" | Video 30.03.2024 | 16:10
48:25
05:06
Başkan Erdoğan Ahmet Kaya'nın 'Anne' şarkısıyla duygulandı | Video 30.03.2024 | 15:38
29:08
Başkan Erdoğan: "Fatih'in emaneti İstanbul'a sahip çıkacağız" | Video 30.03.2024 | 14:57
04:06
Liderler oylarını nerede kullanacak? | Video 30.03.2024 | 14:27
15:12
Murat Kurum: "Bizim bir İstanbul hayalimiz var" | Video 30.03.2024 | 14:26
02:32
00:40
00:50
01:23
İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm skandalı! 5 yılda sadece 1 bina... | Video 30.03.2024 | 12:37
03:11
Türkiye yarın sandığa gidiyor! Seçmen nasıl oy kullanacak? | Video 30.03.2024 | 11:16
01:19
68 ilde "Mercek-15" operasyonları düzenlendi | Video 30.03.2024 | 08:40
00:17
01:21
Bayraktar TB3 SİHA 27 saat kesintisiz uçtu! 29.03.2024 | 20:54