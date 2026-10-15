CHP'li Gökhan Taneri Vural'ın o sözleri tepki çekti: "Hiçbir yerde su baskını yok" | Video
15 Ekim 2026 17:10
İstanbul'u vuran şiddetli yağışın ardından toplanan İBB Meclisi'nde sel ve altyapı tartışması yaşandı. CHP'li Gökhan Taneri Vural'ın "Hiçbir yerde su baskını yok" açıklamasına AK Parti grubundan itiraz gelirken; Vural gelen tepkiler üzerine ufak çaplı baskınları kabul edip, "Dışarıda afet var ama İBB çalışıyor, eski manzaralar artık yaşanmıyor" diyerek belediyeyi savundu. İşte tepki çeken o anlar...
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