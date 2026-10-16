Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e veda… Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı | Video
16 Ekim 2026 14:21
Düzce'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı…
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