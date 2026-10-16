Bakan Çiftçi ve Bakan Kurum selin vurduğu Ayazağa'da! | Video
16 Ekim 2026 11:48
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulundu. Kurum, "Kayıp vatandaşlarımız için arama faaliyetleri sürüyor. Kalıcı çözümlere ilişkin istişarelerde bulunacağız. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa biz buna hazırız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı bir çözümü ortaya koyacağız" dedi.
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