Video Haber Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

15 Ekim 2026 18:53

"Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı"nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." dedi.

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