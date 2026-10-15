Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

15 Ekim 2026 18:53

"Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı"nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." dedi.