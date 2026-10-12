Antalya Büyükşehir Belediyesi Ak Partiye mi geçiyor? | Video

12 Ekim 2026 14:37

İzmir'in ardından siyaset kulislerini hareketlendiren yeni iddiaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Sinan Burhan, muhalefet partileri arasındaki gerilimin kentteki hizmetleri aksattığını belirterek, uyum arayışındaki yerel yöneticilerin AK Parti'ye geçişinin sürpriz olmayacağını ifade etti.