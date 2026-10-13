Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor! CHP'de Özgür Özel'e suç duyurusu hazırlığı
13 Ekim 2026 22:10
CHP yönetimi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, grup başkanlığı döneminde milletvekili aidatlarının iadesi için bankaya sunulan evrakta "belgede sahtecilik" ve "güveni kötüye kullanma" iddialarıyla suç duyurusunda bulunulmaya hazırlanıyor.
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