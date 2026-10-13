Video Haber SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile görüştü | Video
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile görüştü | Video

SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile görüştü | Video

13 Ekim 2026 15:06

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

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