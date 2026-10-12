PKK Irak'ın kuzeyinde 4 kampı boşalttı | Video
12 Ekim 2026 14:37
Son dakika haberi: Güvenlik kaynakları: PKK/KCK, Irak'n kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltıştır. Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur.
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