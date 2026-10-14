Video Haber HAVELSAN Sistemleri Ateş Serbest-2026 Tatbikatında sergilendi | Video
HAVELSAN Sistemleri Ateş Serbest-2026 Tatbikatında sergilendi | Video

HAVELSAN Sistemleri Ateş Serbest-2026 Tatbikatında sergilendi | Video

14 Ekim 2026 15:20

Ateş Serbest-2026 Tatbikatında HAVELSAN'ın insansız hava aracı (İHA) BULUT ve insansız kara aracı (İKA) BARKAN da yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki silah ve sistemlerin ateş gücünü sergilemek, hedef üzerindeki etkilerini göstermek ve müşterek harekât kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen "Ateş Serbest-2026" tatbikatı tamamlandı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetlerin katıldığı tatbikatta, farklı görev alanlarına yönelik silah ve sistemler atış ve sergi faaliyetleriyle tanıtıldı.

'HAVELSAN SİSTEMLERİ DE TATBİKATTA YER ALDI'

HAVELSAN'ın yerli ve millî imkanlarla ürettiği insansız hava aracı BULUT ve insansız kara aracı BARKAN, tatbikatta yeteneklerini sergiledi.

Modern askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilen, sabit kanatlı bir bulut altı otonom insansız hava aracı olan BULUT, tatbikatta keşif, işaretleme ve gözetleme görevini icra etti. Herhangi bir piste ihtiyaç duymadan dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapabilme yeteneğine sahip olan BULUT, yeteneklerini başarıyla sergiledi.

'BARKAN ATIŞ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ'

BARKAN İKA, tatbikat senaryoları kapsamında üzerinde entegre şekilde bulunan 12,7 mm. Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile belirlenen hedeflere yönelik başarılı atışlar gerçekleştirdi.

Tatbikat genelinde İKA'ların ateş desteğinin yanı sıra keşif-gözetleme, lojistik hat koruması ve üç boyutlu haritalandırma gibi muharebe sahası kabiliyetleri bir kez daha test edildi.

Birliklere doğrudan ateş desteği sağlayan BARKAN, zorlu arazi koşullarında 8 saate kadar kesintisiz görev yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

BARKAN; robotik kol ile bomba imha, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlerin tespiti, yük taşıma, gece ve gündüz keşif, üç boyutlu haritalandırma ve kurtarma görevlerinde kullanılabiliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

HAVELSAN Sistemleri Ateş Serbest-2026 Tatbikatında sergilendi | Video 01:16
HAVELSAN Sistemleri Ateş Serbest-2026 Tatbikatında sergilendi | Video 14.10.2026 | 15:20
Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor! CHP’de Özgür Özel’e suç duyurusu hazırlığı 04:05
Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor! CHP'de Özgür Özel'e suç duyurusu hazırlığı 13.10.2026 | 22:07
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile görüştü | Video 03:07
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile görüştü | Video 13.10.2026 | 15:06
Eyüpsultan seçiminden yeni görüntüler ortaya çıktı! Aslında ne oldu? | Video 02:07
Eyüpsultan seçiminden yeni görüntüler ortaya çıktı! Aslında ne oldu? | Video 13.10.2026 | 14:56
Devlet Bahçeli: ’Fon soruşturmasında devletimizin kurumları gerekli adımları atmaktadır’ | Video 37:09
Devlet Bahçeli: 'Fon soruşturmasında devletimizin kurumları gerekli adımları atmaktadır' | Video 13.10.2026 | 11:44
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 28:23
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 12.10.2026 | 19:30
PKK Irak’ın kuzeyinde 4 kampı boşalttı | Video 02:37
PKK Irak'ın kuzeyinde 4 kampı boşalttı | Video 12.10.2026 | 14:35
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ak Partiye mi geçiyor? | Video 06:29
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ak Partiye mi geçiyor? | Video 12.10.2026 | 14:31
Başkan Erdoğan: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir | Video 02:25
Başkan Erdoğan: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir | Video 11.10.2026 | 11:39
Eğitim için Londra’ya gitmişti: Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan isyan etti! Burada her şey yasak 00:24
Eğitim için Londra'ya gitmişti: Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan isyan etti! "Burada her şey yasak" 10.10.2026 | 22:49
Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kurulu’na videolu mesaj gönderdi 03:40
Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kurulu'na videolu mesaj gönderdi 10.10.2026 | 18:19
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor | Video 28:39
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor" | Video 10.10.2026 | 17:37
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli’den muhalefetin fon yalanına sert tepki: Bakanları sonuçsuz suçlamak siyasete ihanettir | Video 07:24
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'den muhalefetin fon yalanına sert tepki: "Bakanları sonuçsuz suçlamak siyasete ihanettir" | Video 10.10.2026 | 14:27
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti: Başkanvekili Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan oldu | Video 01:34
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti: Başkanvekili Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan oldu | Video 10.10.2026 | 14:24
15 yaş altına sosyal medya yasağı: Yeni düzenleme Resmi Gazete’de! Tarih belli oldu | Video 12:41
15 yaş altına sosyal medya yasağı: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Tarih belli oldu | Video 10.10.2026 | 09:42
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açıldı! İlk seferi Başkan Erdoğan gerçekleştirdi 01:16
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açıldı! İlk seferi Başkan Erdoğan gerçekleştirdi 09.10.2026 | 18:44
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiye bu meseleden daha güçlenerek çıkacak 18:47
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiye bu meseleden daha güçlenerek çıkacak 09.10.2026 | 17:59
Başkan Erdoğan’dan Çerkezköy - Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 28:34
Başkan Erdoğan'dan Çerkezköy - Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 09.10.2026 | 16:17
YÖK Başkanı Özvar İmam Buhari sempozyumunda hadis ilmini anlattı! | Video 02:59
YÖK Başkanı Özvar İmam Buhari sempozyumunda hadis ilmini anlattı! | Video 09.10.2026 | 15:18
Son Dakika | Başkan Erdoğan: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama Gazze’ye sırtını dönmez | Video 22:32
Son Dakika | Başkan Erdoğan: "Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama Gazze'ye sırtını dönmez" | Video 09.10.2026 | 12:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA