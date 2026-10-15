Video Haber Bakan Fidan, İsrail Cumhurbaşkanının konuşması başlarken salonu terk etti | Video
Bakan Fidan, İsrail Cumhurbaşkanının konuşması başlarken salonu terk etti | Video

Bakan Fidan, İsrail Cumhurbaşkanının konuşması başlarken salonu terk etti | Video

15 Ekim 2026 14:59

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde öğle saatlerindeki konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.
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