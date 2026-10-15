Bakan Fidan, İsrail Cumhurbaşkanının konuşması başlarken salonu terk etti | Video

15 Ekim 2026 14:59

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı.