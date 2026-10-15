SON DAKİKA: Sel felaketinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Hafız Mahmut son yolculuğuna uğurlandı | Video

15 Ekim 2026 15:28

Son dakika haberi: Fatih'te 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Işıldak'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Hafız olduğu ve 6 ay önce babasını kaybettiği öğrenilen Işıldak bugün son yolculuğuna uğurlandı.