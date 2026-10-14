Sarıyer'de su altında kalan araçlar sürüklendi

14 Ekim 2026 21:27

Sarıyer Ayazağa’da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken sular, park halindeki araçları sürükledi. Bazı araçlar su altında kalırken, yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.