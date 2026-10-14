Sarıyer'de su altında kalan araçlar sürüklendi
14 Ekim 2026 21:27
Sarıyer Ayazağa’da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken sular, park halindeki araçları sürükledi. Bazı araçlar su altında kalırken, yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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