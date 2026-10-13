Eyüpsultan seçiminden yeni görüntüler ortaya çıktı! Aslında ne oldu? | Video
13 Ekim 2026 14:58
AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, tartışmalı geçen belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin yeni bir video yayımladı. Üçüncü turdaki oy sayımı, iptal edilen oy pusulası ve bazı meclis üyelerinin baskıyla salonu terk ettiği iddialarının yer aldığı görüntülerin ardından, seçim sonuçları için gözler başlatılacak hukuki sürece çevrildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:07
Eyüpsultan seçiminden yeni görüntüler ortaya çıktı! Aslında ne oldu? | Video 13.10.2026 | 14:56
37:09
28:23
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 12.10.2026 | 19:30
02:37
PKK Irak'ın kuzeyinde 4 kampı boşalttı | Video 12.10.2026 | 14:35
06:29
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ak Partiye mi geçiyor? | Video 12.10.2026 | 14:31
02:25
00:24
03:40
28:39
07:24
01:34
12:41
01:16
18:47
28:34
02:59
YÖK Başkanı Özvar İmam Buhari sempozyumunda hadis ilmini anlattı! | Video 09.10.2026 | 15:18
22:32
05:07
Bakan Göktaş'tan sert tepki: Kayıtlı bir hesap bile yoktur 08.10.2026 | 18:04
01:15
Aile Bakanı Göktaş'tan fon açıklaması: "İddialar tamamen asılsızdır" | Video 08.10.2026 | 17:06