Eyüpsultan seçiminden yeni görüntüler ortaya çıktı! Aslında ne oldu? | Video

13 Ekim 2026 14:58

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, tartışmalı geçen belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin yeni bir video yayımladı. Üçüncü turdaki oy sayımı, iptal edilen oy pusulası ve bazı meclis üyelerinin baskıyla salonu terk ettiği iddialarının yer aldığı görüntülerin ardından, seçim sonuçları için gözler başlatılacak hukuki sürece çevrildi.