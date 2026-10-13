Devlet Bahçeli: 'Fon soruşturmasında devletimizin kurumları gerekli adımları atmaktadır' | Video
13 Ekim 2026 11:44
Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, Mekke'ye yönelik Husi saldırılarına ilişkin, "Ne gerekiyorsa da onu yaparız, diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır. Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli. Bölgenin huzuru hedef alınıyor." dedi. Bahçeli, fon soruşturmasında gereken adımların atıldığını kaydederek, muhalefete, "Fon soruşturmasını bir fırsata dönüştürme çabası güdüyorlar" tepkisini gösterdi.
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