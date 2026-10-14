Muhalefetin 'yalan ve iftira' siyaseti! Algı operasyonunun hedefi ne? | Video

14 Ekim 2026 16:09

Son günlerde söylentiyle başlayan, iddiayla büyüyen, iftirayla hedefine ulaşmaya çalışan bir algı mekanizması siyasete hakim. Peki amaç ne? İşte yalan ve iftira pandemisinin perde arkası!