22 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 59 gözaltı | Video
16 Ekim 2026 11:16
22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma ekiplerince düzenlene operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı.İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "22 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 22 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.
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