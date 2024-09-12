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Haberler Galeri Demokrasinin kara lekesi! Ölümün ve acının 44 yıllık yarası: 12 Eylül darbesi
Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 07:07

Demokrasinin kara lekesi! Ölümün ve acının 44 yıllık yarası: 12 Eylül darbesi

Milletin iradesinin ayaklar altına alındığı ve hafızalardan silinmeyecek insanlık dışı uygulamaların yapıldığı 12 Eylûl 1980 darbesinin üzerinden 44 yıl geçse de Türkiye'nin siyasi, toplumsal, ekonomik hafızasındaki travma tazeliğini koruyor. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin söylediği 'asmayalım da besleyelim mi?' ifadesi cuntacıların neden olduğu korkunç tahribatı açıklar nitelikte.

HARUN SEKMEN
Demokrasinin kara lekesi! Ölümün ve acının 44 yıllık yarası: 12 Eylül darbesi

12 Eylül'ün ardından Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askeri dönem başladı. TBMM lağvedildi, Anayasa değiştirildi, siyasi partiler kapatıldı, parti liderleri önce gözetim altında tutuldu, ardından yargılandı.

Demokrasinin kara lekesi! Ölümün ve acının 44 yıllık yarası: 12 Eylül darbesi

Gözaltı, tutuklama, idam ve işkencelerle geçen bu dönem kapanmayan yaralar açtı. Binlerce kişi yurtdışına kaçtı.

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Demokrasinin kara lekesi! Ölümün ve acının 44 yıllık yarası: 12 Eylül darbesi

Darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için de idam cezası istendi. 517 kişinin "ölüm cezasına" çarptırıldığı süreçte, 50 kişi idam edildi.

Demokrasinin kara lekesi! Ölümün ve acının 44 yıllık yarası: 12 Eylül darbesi

12 Eylül askeri darbesi Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Demokrasinin ayaklar altına alındığı ve milletin iradesinin hiçe sayıldığı darbe dönemi, insanlık dışı uygulamaların sıradanlaştığı bir süreç oldu.

Demokrasinin kara lekesi! Ölümün ve acının 44 yıllık yarası: 12 Eylül darbesi

Üzerinden yarım asra yakın bir zaman geçse de neden olduğu tahribatın izleri halen belirgin. 12 Eylül 1980 sabahı TRT radyosunda, İstiklal Marşı'nın ardından çalınan Harbiye Marşı ve dönemin Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzalı Milli Güvenlik Konseyi "bir numaralı" bildirisinin okunması darbenin başlangıcı oldu.

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