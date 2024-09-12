Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
07:07
Demokrasinin kara lekesi! Ölümün ve acının 44 yıllık yarası: 12 Eylül darbesi
Milletin iradesinin ayaklar altına alındığı ve hafızalardan silinmeyecek insanlık dışı uygulamaların yapıldığı 12 Eylûl 1980 darbesinin üzerinden 44 yıl geçse de Türkiye'nin siyasi, toplumsal, ekonomik hafızasındaki travma tazeliğini koruyor. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin söylediği 'asmayalım da besleyelim mi?' ifadesi cuntacıların neden olduğu korkunç tahribatı açıklar nitelikte.