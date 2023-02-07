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Haberler Galeri Deprem değil 'Yüzyılın Felaketi' | 85 milyonun kalbi deprem bölgesinde 'bir' atıyor
Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:40

Deprem değil 'Yüzyılın Felaketi' | 85 milyonun kalbi deprem bölgesinde 'bir' atıyor

Türkiye, 1939 yılında Erzincan'da yaşanan 7.2 ve 17 Ağustos 1999'da yaşanan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden sonra dün peş peşe iki büyük depremle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. 7 günlük milli yas ilanını getiren felaket bölgesinde canhıraş bir deprem-arama kurtarma çalışması sürüyor. Türkiye'de 81 ilde tek gündem deprem bölgesine yardım edebilmek. Devlet-millet el ele yaraları sarmak için seferber oldu. İşte detaylar ve deprem bölgesinden son görüntüler

SABAH
Deprem değil ’Yüzyılın Felaketi’ | 85 milyonun kalbi deprem bölgesinde ’bir’ atıyor

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Kilis'te binaların yıkımına neden olan depremin artçıları bile yıkıcı oldu. Bu depremden yaklaşık 9 saat sonra saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İkinci deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır Samsun, Ankara, Muğla, Sakarya, Ordu, Kırşehir, Düzce'de hissedildi. 14 saatte 185 artçı meydana geldi, 10 ilde 6 bin 216 bina yıkıldı, 3'ü asker 2379 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 483 kişi yaralandı, 7 bin 840 kişi de kurtarıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem 4. seviye olarak ilan edilirken, deprem Suriye, Lübnan, Irak ve Mısır'da da hissedildi.

Deprem değil ’Yüzyılın Felaketi’ | 85 milyonun kalbi deprem bölgesinde ’bir’ atıyor

7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Yaşanan deprem, son bir asırda 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketti. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan birimlere sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. NATO ve Avrupa Birliği (AB) yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün; 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür." Başkan Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı açıklamada da "depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini, 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımızın yarıya çekileceğini" bildirdi.

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Deprem değil ’Yüzyılın Felaketi’ | 85 milyonun kalbi deprem bölgesinde ’bir’ atıyor

KAN BAĞIŞI İÇİN MİLYONLARCA VATANDAŞ ADETA YARIŞTI

Türk Kızılay, deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti. Bu çağrı sonrası Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar kan vermeye koştu. İstanbul'da başta Şişli ve Küçükçekmece olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde bulunan AVM'lerde ve kan verme merkezlerine koşan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Trabzon'da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı içerisindeki Kızılay kan alma aracına gelerek kan bağışında bulundu. Marmaris, Menteşe, Fethiye, Bodrum ve Milas'ta oluşturulan kan merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Kocaeli'nde, Rize'de Erzincan'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kan verme merkezlerine koştu.

Deprem değil ’Yüzyılın Felaketi’ | 85 milyonun kalbi deprem bölgesinde ’bir’ atıyor

'10 BİN ÜNİTEYI AŞTI'

Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Yurt genelinde bağışlanan kan 10 bin üniteyi (30 bin kan bileşeni) aştı. Günlük işlem limitimiz 20 bin ünitedir (60 bin kan bileşeni). Yarın ve ertesi günlerde de bağışa devam etmeliyiz" dedi.

Deprem değil ’Yüzyılın Felaketi’ | 85 milyonun kalbi deprem bölgesinde ’bir’ atıyor

DEPREM SONRASI SEFERBERLİK RUHU

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 4'üncü seviye olarak ilan edilen depremin ardından bölgeye, İstanbul başta olmak üzere, yurdun dört bir yanından yardım seferberliği başlatıldı. Ülke adeta tek yürek olup, birbirine kenetlendi. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçti. Aramakurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için ek uçak seferleri de başlatıldı. Mağdur vatandaşlar için gıda, giyim yardımı için tek yürek olundu. Birçok bölgeden yüzlerce yardım ekibi deprem bölgesine gönderildi. İstanbul'dan 7 uçakla aralarında gönüllü doktorların da bulunduğu 1093 personel bölgeye gitti.

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