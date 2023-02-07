Deprem değil ’Yüzyılın Felaketi’ | 85 milyonun kalbi deprem bölgesinde ’bir’ atıyor

7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Yaşanan deprem, son bir asırda 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketti. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan birimlere sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. NATO ve Avrupa Birliği (AB) yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün; 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür." Başkan Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı açıklamada da "depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini, 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımızın yarıya çekileceğini" bildirdi.