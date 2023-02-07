Deprem değil ’Yüzyılın Felaketi’ | 85 milyonun kalbi deprem bölgesinde ’bir’ atıyor

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Kilis'te binaların yıkımına neden olan depremin artçıları bile yıkıcı oldu. Bu depremden yaklaşık 9 saat sonra saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İkinci deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır Samsun, Ankara, Muğla, Sakarya, Ordu, Kırşehir, Düzce'de hissedildi. 14 saatte 185 artçı meydana geldi, 10 ilde 6 bin 216 bina yıkıldı, 3'ü asker 2379 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 483 kişi yaralandı, 7 bin 840 kişi de kurtarıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem 4. seviye olarak ilan edilirken, deprem Suriye, Lübnan, Irak ve Mısır'da da hissedildi.