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Haberler Galeri Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok SABAH'a konuştu: O gece ‘vurun’ talimatını verdim
Giriş Tarihi: 22.12.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 06:26

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok SABAH'a konuştu: O gece ‘vurun’ talimatını verdim

FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası ve dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ı gözaltına alma girişimlerinin geri püskürtülmesinin üzerinden 11 yıl geçti. Bu ihanet girişimi başarılı olsaydı, Türkiye ekonomisi çökecek ve hainler emellerine ulaşacaktı. O kritik dönemde İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

Muhammed UZUN
Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok SABAH’a konuştu: O gece ‘vurun’ talimatını verdim

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok: "17-25 Aralık darbe girişiminin hedefi Erdoğan'dı. Özel Harekât, Kısıklı'daki konutuna izinsiz girmek isteyen FETÖ'cü hainleri vuracaktı." dedi.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok SABAH’a konuştu: O gece ‘vurun’ talimatını verdim

FETÖ MENSUPLARI ÇUVAL ÇUVAL EVRAK TAŞIMIŞ

Selami Altınok, 17 Aralık'tan bir gün sonra, 18 Aralık'ta Ankara'ya çağrıldı. O dönemde Aksaray Valisi olarak görev yapan Altınok, kendisine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanması talimatının verildiğini belirterek; "Saat 11.00 gibi Efkan Ala Bey, Başbakan'ın talimatını iletti.

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Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok SABAH’a konuştu: O gece ‘vurun’ talimatını verdim

Saat 12.00'de Başbakan'a gittik. O da bana 'İstanbul'a gidip vücudunu taşın altına koyman gerekir' dedi. Ben de 'Şayet gerekiyorsa başımı taşın altına koyarım' dedim. Aynı gün saat 16.00'da Başbakan ile birlikte İstanbul'a uçtum ve gece hemen göreve başladım." dedi.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok SABAH’a konuştu: O gece ‘vurun’ talimatını verdim

İstanbul Emniyeti'nde tam bir kargaşa olduğunu belirten Altınok; "Kamera kayıtlarını inceleyince, göreve başlamamızın ardından FETÖ mensuplarının evrakları çuval çuval dışarı çıkardığını tespit ettik." dedi.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok SABAH’a konuştu: O gece ‘vurun’ talimatını verdim

HAKKIMDA SORUŞTURMA AÇILDI

Selami Altınok, savcı Celal Kara'nın İstihbarat Şube Müdürü'nü gözaltına alma talebini reddetmesiyle birlikte, HSYK'nın kendisi hakkında soruşturma başlattığını aktardı.

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