Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok SABAH’a konuştu: O gece ‘vurun’ talimatını verdim

Saat 12.00'de Başbakan'a gittik. O da bana 'İstanbul'a gidip vücudunu taşın altına koyman gerekir' dedi. Ben de 'Şayet gerekiyorsa başımı taşın altına koyarım' dedim. Aynı gün saat 16.00'da Başbakan ile birlikte İstanbul'a uçtum ve gece hemen göreve başladım." dedi.



