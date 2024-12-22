Giriş Tarihi: 22.12.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
06:26
Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok SABAH'a konuştu: O gece ‘vurun’ talimatını verdim
FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası ve dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ı gözaltına alma girişimlerinin geri püskürtülmesinin üzerinden 11 yıl geçti. Bu ihanet girişimi başarılı olsaydı, Türkiye ekonomisi çökecek ve hainler emellerine ulaşacaktı. O kritik dönemde İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.