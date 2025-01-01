Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa! Dünyaya Galata’dan Gazze mesajı: Karanlık günlere bir güneş doğuyor

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılacaklar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kıldı.