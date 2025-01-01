Giriş Tarihi: 01.01.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
09:13
Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa! Dünyaya Galata’dan Gazze mesajı: Karanlık günlere bir güneş doğuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye, İsrail'in Filistin'deki zulmünü dünyaya haykırarak Gazzeli masumların yanında yer aldı. Yüzbinler, dünyanın sessiz kaldığı bu soykırıma karşı tek yürek olmak için yılın ilk gününde Galata Köprüsü'ne doğru yolla çıktı. Ellerine aldıkları Filistin bayrakları ise zalim İsrail'e lanet yağdıran binlerce kişinin Galata'ya tarihi yürüyüşü başladı. Dillerinde tekbirler, kalplerinde Gazzeli kardeşlerinin sevgisi ile dünyaya "Bu zulme son verin" mesajı yolladı…