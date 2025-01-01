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Haberler Galeri Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa! Dünyaya Galata’dan Gazze mesajı: Karanlık günlere bir güneş doğuyor
Giriş Tarihi: 01.01.2025 08:43 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:13

Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa! Dünyaya Galata’dan Gazze mesajı: Karanlık günlere bir güneş doğuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye, İsrail'in Filistin'deki zulmünü dünyaya haykırarak Gazzeli masumların yanında yer aldı. Yüzbinler, dünyanın sessiz kaldığı bu soykırıma karşı tek yürek olmak için yılın ilk gününde Galata Köprüsü'ne doğru yolla çıktı. Ellerine aldıkları Filistin bayrakları ise zalim İsrail'e lanet yağdıran binlerce kişinin Galata'ya tarihi yürüyüşü başladı. Dillerinde tekbirler, kalplerinde Gazzeli kardeşlerinin sevgisi ile dünyaya "Bu zulme son verin" mesajı yolladı…

Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa! Dünyaya Galata’dan Gazze mesajı: Karanlık günlere bir güneş doğuyor

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem için katılımcılar toplanmaya başladı.

Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa! Dünyaya Galata’dan Gazze mesajı: Karanlık günlere bir güneş doğuyor

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılacaklar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kıldı.

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Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa! Dünyaya Galata’dan Gazze mesajı: Karanlık günlere bir güneş doğuyor

Filistin'deki katliamın durması için yapılan duaların ardından camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa! Dünyaya Galata’dan Gazze mesajı: Karanlık günlere bir güneş doğuyor

Namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yoğunluk oluşması nedeniyle görevliler vatandaşları Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi.

Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa! Dünyaya Galata’dan Gazze mesajı: Karanlık günlere bir güneş doğuyor

Katılımcıların eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yapacağı tarihi yürüyüş başladı...

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