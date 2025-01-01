Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması! Karanlık günlere "bir güneş doğacak" | Video
Dünya, Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sivillere yönelik uyguladığı soykırıma sessiz kaldı. Her zaman mazlumların sesi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Filistin halkının mücadelesini dünyaya haykırdı. Filistinli kardeşlerine destek veren Türkiye, yeni yılın ilk gününde de Gazze için tek yürek olacak. Milli İrade Platformu tarafından organize edilen ve 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Büyük Filistin Yürüyüşü için tarihi yarımadada sabah namazında buluşan yüzbinler, Galata Köprüsü'ne yürüyor... Tekbirlerle yürüyen vatandaşlar Galata'da katil İsrail'i lanetleyecek ve Filistin halkının haklı mücadelesini bir kez daha dünyaya haykıracak.
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