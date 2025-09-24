Giriş Tarihi: 24.09.2025 06:18
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 07:28
"Dünya 5'ten büyüktür" sözü bir gün BM duvarına kazınacak
80. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM'de yaptığı tarihi konuşma ile Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya haykırdı. Mazlumların ve küresel vicdanın dünyadaki en gür sesi olan Erdoğan, katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı ablukalar ve katliamları BM'den bütün dünyaya gösterdi. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu tarihi anlara bugün köşesinde yer verdi. Müderrisoğlu; "Dünya 5'ten büyüktür" mottosu er ya da geç BM Binası'nda kalıcı bir eser olarak hak ettiği yeri bulacak. Belki de BM duvarlarına kazınacak." ifadelerini kullandı.