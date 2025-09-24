Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Dünya 5'ten büyüktür" sözü bir gün BM duvarına kazınacak
Giriş Tarihi: 24.09.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 07:28

"Dünya 5'ten büyüktür" sözü bir gün BM duvarına kazınacak

80. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM'de yaptığı tarihi konuşma ile Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya haykırdı. Mazlumların ve küresel vicdanın dünyadaki en gür sesi olan Erdoğan, katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı ablukalar ve katliamları BM'den bütün dünyaya gösterdi. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu tarihi anlara bugün köşesinde yer verdi. Müderrisoğlu; "Dünya 5'ten büyüktür" mottosu er ya da geç BM Binası'nda kalıcı bir eser olarak hak ettiği yeri bulacak. Belki de BM duvarlarına kazınacak." ifadelerini kullandı.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Dünya 5’ten büyüktür sözü bir gün BM duvarına kazınacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 80. BM Genel Kurul konuşmasını canlı takip etmek üzere Türkevi'nden hareket ediyoruz. Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra BM bahçesindeki o heykel bu kez başka bir gözle dikkatimizi çekiyor.

Dünya 5’ten büyüktür sözü bir gün BM duvarına kazınacak

Ejderhayı yenilgiye uğratan aziz figürü bize, Gazze'deki siyonist canavarı alt etmek için mücadele eden "O Lideri" çağrıştırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya 5’ten büyüktür sözü bir gün BM duvarına kazınacak

Bu anlatı, "iyiliğin kötülüğe, inancın zulme karşı zaferi" şeklinde yorumlanıyor.

Dünya 5’ten büyüktür sözü bir gün BM duvarına kazınacak

Heykel, Sovyetler Birliği döneminde, Mihail Gorbaçov'un girişimiyle 1990'da BM'ye armağan edilmiş. Ejderhanın gövdesi aslında Amerikan ve Sovyet nükleer füzelerinin parçalarından yapılmış, Soğuk Savaş sonrası yeni dönemi tasvir ediyor.

Dünya 5’ten büyüktür sözü bir gün BM duvarına kazınacak

Ben öyle umuyor ve diliyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında simgeleşen "Dünya 5'ten büyüktür" mottosu er ya da geç BM Binası'nda kalıcı bir eser olarak hak ettiği yeri bulacak. Belki de BM duvarlarına kazınacak.

Dünya 5’ten büyüktür sözü bir gün BM duvarına kazınacak

Neden?
Çünkü, Erdoğan'ın da dediği gibi "Gün, bugündür!" ve "küresel vicdan" dünya liderleri de önüne katıp sürüklemektedir...