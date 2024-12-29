Giriş Tarihi: 29.12.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
07:54
Dünyanın herhangi bir yerinde nokta operasyon onlarla mümkün! TSK’nın kritik kuvvet çarpanı: Bordo bereliler
SABAH, TSK'nın en özel gücü olan bordo berelilerin serbest paraşüt eğitimine katıldı. Eğitimini tamamlayan bir bordo bereli, uçaktan tam teçhizatlı şekilde yaklaşık 40 kilogram yükle 30 bin feetten atlayabiliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde, verilen her görevi yerine getirebilecek yetkinliğe erişen bordo bereliler, dosta güven düşmana korku veriyor