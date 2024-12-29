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Haberler Galeri Dünyanın herhangi bir yerinde nokta operasyon onlarla mümkün! TSK’nın kritik kuvvet çarpanı: Bordo bereliler
Giriş Tarihi: 29.12.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 07:54

Dünyanın herhangi bir yerinde nokta operasyon onlarla mümkün! TSK’nın kritik kuvvet çarpanı: Bordo bereliler

SABAH, TSK'nın en özel gücü olan bordo berelilerin serbest paraşüt eğitimine katıldı. Eğitimini tamamlayan bir bordo bereli, uçaktan tam teçhizatlı şekilde yaklaşık 40 kilogram yükle 30 bin feetten atlayabiliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde, verilen her görevi yerine getirebilecek yetkinliğe erişen bordo bereliler, dosta güven düşmana korku veriyor

BETÜL USTA
Dünyanın herhangi bir yerinde nokta operasyon onlarla mümkün! TSK’nın kritik kuvvet çarpanı: Bordo bereliler

Sınır ötesinde ve yurtiçindeki operasyonlarda üstlendikleri misyonla Türk milletinin gururu olan bordo bereliler, eğitimleriyle "mükemmeli" hedefliyor.

Dünyanın herhangi bir yerinde nokta operasyon onlarla mümkün! TSK’nın kritik kuvvet çarpanı: Bordo bereliler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) en seçkin birliği olan bordo bereliler, "yüksek risk, gizli icra" gereken görevleri başarıyla yerine getiriyor.

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Dünyanın herhangi bir yerinde nokta operasyon onlarla mümkün! TSK’nın kritik kuvvet çarpanı: Bordo bereliler

SABAH, bordo berelilerin süper eğitim dünyasına girdi, hayati görevlerin kahramanlarının nasıl yetiştirildiğine tanık oldu.

Dünyanın herhangi bir yerinde nokta operasyon onlarla mümkün! TSK’nın kritik kuvvet çarpanı: Bordo bereliler

7 safhadan oluşan 46 haftalık Özel Kuvvetler İhtisas kursunun ardından ordunun "asimetrik avantaj" ve "akıllı güç" unsuru olarak yetişen bordo bereliler TSK'nın kritik kuvvet çarpanı olarak hizmetlerini sürdürüyor.

Dünyanın herhangi bir yerinde nokta operasyon onlarla mümkün! TSK’nın kritik kuvvet çarpanı: Bordo bereliler

HER YERDE HER ŞARTTA

Özel Kuvvetler eğitimlerinin önemli bir aşamasını oluşturan "Serbest Paraşüt" safhasında ise dünyanın en kapsamlı, nitelikli ve profesyonel eğitimi veriliyor.

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