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Haberler Galeri Eda Ece'nin ödül töreni terbiyesizliğine çok sert cevap: Seviyesiz, alçakça...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 08:47

Eda Ece'nin ödül töreni terbiyesizliğine çok sert cevap: Seviyesiz, alçakça...

Eda Ece'nin depremzedelere, seçmenlere ve seçim sonuçlarına yönelik ahlaksızlığı gündemde olmaya devam ediyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde sık sık depremzedelere yardım ettiklerini ama nankörce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediklerini söyleyen kitle ve onlara önderlik eden sözde sanatçılara bir yenisi olarak eklenen Eda Ece daha öncekilerden kat kat çirkin bir şekilde skandal sözler kullanmıştı. SABAH Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, oyuncu Eda Ece'nin skandal sözleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Babaoğlu'nun o yazısı...

Eda Ece’nin ödül töreni terbiyesizliğine çok sert cevap: Seviyesiz, alçakça...

Ömürleri böyle geçti işte!
Durup dururken öttüğü için güneşin de doğacağını sanan horozlar gibi yaşıyorlar hâlâ...

Eda Ece’nin ödül töreni terbiyesizliğine çok sert cevap: Seviyesiz, alçakça...

Kibirleri sosyal sınıf kibridir...
"Mahalle"leri onlara "sürü" kuvveti verdiğinde birden kendilerinden olmayanlara atıp tutmaya başlarlar.
İnsan ara sıra yakalarından tutup sarsarak "Siz gerçekten kimsiniz yahu?" diye sormak ister, biliyorum.

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Eda Ece’nin ödül töreni terbiyesizliğine çok sert cevap: Seviyesiz, alçakça...

Kim olduklarını bilmediğimizden değil, belki sarsılır da kendilerine gelirler diye...
Ama beyhude çabadır.

Eda Ece’nin ödül töreni terbiyesizliğine çok sert cevap: Seviyesiz, alçakça...

Depremzedelere kafayı taktılar.
Siyasisi, TV yorumcusu, oyuncusu; hepsi depremzedenin mağduriyetinden seçim ekmeği yemeyi planlamış belli ki...

Eda Ece’nin ödül töreni terbiyesizliğine çok sert cevap: Seviyesiz, alçakça...

Gerçeklikle ilgileri olmadığı, Anadolu'yu ve halkı hiç tanımadıkları, yaşanan felaketleri Hollywood filmi sandıkları için, kim bilir neler umuyorlardı?
Şimdi hayal kırıklığıyla tepinip duruyorlar.

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