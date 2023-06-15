Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:41
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
08:47
Eda Ece'nin ödül töreni terbiyesizliğine çok sert cevap: Seviyesiz, alçakça...
Eda Ece'nin depremzedelere, seçmenlere ve seçim sonuçlarına yönelik ahlaksızlığı gündemde olmaya devam ediyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde sık sık depremzedelere yardım ettiklerini ama nankörce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediklerini söyleyen kitle ve onlara önderlik eden sözde sanatçılara bir yenisi olarak eklenen Eda Ece daha öncekilerden kat kat çirkin bir şekilde skandal sözler kullanmıştı. SABAH Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, oyuncu Eda Ece'nin skandal sözleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Babaoğlu'nun o yazısı...