Eda Ece'nin depremzedeler hakkındaki rezil sözlerine tepkiler büyüyor | Video

Oyuncu Eda Ece'nin katıldığı bir ödül töreninde depremzedeler hakkındaki söylediği skandal sözler sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. "Yani deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık neyse!" diyen Eda Ece'nin rezil çıkışına tüm kesimlerden tepki geldi.