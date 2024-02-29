Ekrem İmamoğlu’ndan özel kalemi Kadriye Kasapoğlu’na kıyak: Vekil aracı tahsis etmiş!

Giriş Tarihi: 29.02.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
16:51
CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a 2019'dan bu yana tek proje kazandırmadı. Her fırsatta israfı bitirdik yalanına sığınan ancak yaptığı harcamalarla dudak uçuklatan İmamoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı. Öyle ki İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a Meclis tarafından tahsis edilen "vekil araç kartını" kullandığı anlaşıldı! Günaydın, skandalı TBMM kürsüsünde tek tek anlattı…