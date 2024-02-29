Ekrem İmamoğlu’ndan özel kalemi Kadriye Kasapoğlu’na kıyak: Vekil aracı tahsis etmiş!

CHP'liler laf atarak Gökçek'in konuşmasını kesmeye çalıştı. Ancak Gökçek, "Gökhan Beyciğim, bak, sana bir şey anlatıyorum. Eğer bana ailemle ilgili laf atacaksan sekreterinin bindiği arabayı anlatacaksın. Senin sekreterin Ekrem İmamoğlu'nun finansörlüğündeki bir arabaya biniyor mu binmiyor mu? Milletin parasını peşkeş çekiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Gökçek, bahsedilen aracın plakasını da verdi ve "34 DBC 666, araç kimin? Kim biniyor bu arabaya" diye sordu.