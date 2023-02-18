Ekşi Sözlük’te deprem provokasyonu! Operasyon başlatıp ardından delilleri yok ettiler

KİRLİ İFTİRALARLA YÖNLENDİRME GİRİŞİMİ

Kahramanmaraş depreminin ardından sosyal medya üzerinden yayılan yalan ve yönlendirici bilgiler büyük tepki topladı. Özellikle 'Baraj patladı' ve 'Suriyeliler yurdu yağmalıyor' gibi gerçek dışı paylaşımlar dolaşıma sokuldu. Bu provokatif paylaşımların kaynağında ise daha önce de sık sık bu şekilde gündeme gelen Ekşi Sözlük vardı. Abese İrca isimli Twitter kullanıcısı ise depremin ardından Ekşi Sözlük'te yaşananları,sosyal medya üzerinden Türk halkının nasıl kirli iftiralarla yönlendirilmeye çalışıldığını tek tek belgeledi.