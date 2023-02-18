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Haberler Galeri Ekşi Sözlük'te deprem provokasyonu! Operasyon başlatıp ardından delilleri yok ettiler
Giriş Tarihi: 18.02.2023 18:48 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 18:55

Ekşi Sözlük'te deprem provokasyonu! Operasyon başlatıp ardından delilleri yok ettiler

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Türkiye seferber oldu. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Öte yandan depremin gerçekleştiği andan itibaren kimi çevrelerce girişilen algı operasyonları ve provokatif paylaşımlar ise dikkat çekti. Öyle ki bu yalan ve iftira haberleri nedeniyle deprem bölgesindeki bazı yerlerde arama kurtarma faaliyetlerinin de sekteye uğradığı belirtiliyor. Depremin ardından yapılan provokatif haberlerin kaynağı ise Ekşi Sözlük oldu. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut'un da dahil olduğu operasyonla akılalmaz iftiralar sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yayıldı. Bunların arasında 'Depremin ardından baraj patlaması' ve 'Suriyeliler KYK yurdunu yağmaladı' yalanı başı çekti. Üstelik sadece bir kaç gün sonra paylaşımların yüzde 70'i silinerek deliller yok edildi.

Ekşi Sözlük’te deprem provokasyonu! Operasyon başlatıp ardından delilleri yok ettiler

KİRLİ İFTİRALARLA YÖNLENDİRME GİRİŞİMİ

Kahramanmaraş depreminin ardından sosyal medya üzerinden yayılan yalan ve yönlendirici bilgiler büyük tepki topladı. Özellikle 'Baraj patladı' ve 'Suriyeliler yurdu yağmalıyor' gibi gerçek dışı paylaşımlar dolaşıma sokuldu. Bu provokatif paylaşımların kaynağında ise daha önce de sık sık bu şekilde gündeme gelen Ekşi Sözlük vardı. Abese İrca isimli Twitter kullanıcısı ise depremin ardından Ekşi Sözlük'te yaşananları,sosyal medya üzerinden Türk halkının nasıl kirli iftiralarla yönlendirilmeye çalışıldığını tek tek belgeledi.

Ekşi Sözlük’te deprem provokasyonu! Operasyon başlatıp ardından delilleri yok ettiler

İŞTE 'KÖTÜLÜK' BÖYLE YAYILDI!

İşte o Twitter kullanıcısının paylaşımları: Size şimdi 6 Şubat'tan 15 Şubat'a kadar Ekşi Sözlük'te neler olduğunu Başak Purut'un bizzat kendi eliyle nasıl bir operasyon yönettiğini anlatayım. Ekşi Sözlük bu ülkenin sosyal medyasında yürütülen provokasyonun mutfağı. Her şey burada kurgulandıktan sonra dolaşıma sokuluyor.

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Ekşi Sözlük’te deprem provokasyonu! Operasyon başlatıp ardından delilleri yok ettiler

DELİLLERİ TEK TEK YOK ETTİLER

6 Şubat'taki depremin ardından Ekşi Sözlük'te tıpkı Babala Tv'deki gibi binlerce sahte yardım çağrısı devletin ve Afad'ın ortada olmadığı notlarıyla birlikte paylaşılmaya başlandı. O geceden itibaren 15 Şubat'a kadar girilen entrylerin yüzde 70'i şu an ortada yok. Deliller yok edildi.

Ekşi Sözlük’te deprem provokasyonu! Operasyon başlatıp ardından delilleri yok ettiler

Bakın bu öfkeli insanların bir anlık tepkisiyle ortaya çıkan bir durum değil. Birden fazla ekip tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon çalışması. Şimdi size bu durumu ve daha fazlasını görsellerle anlatmaya çalışacağım. Önce o süreçte açılan bazı başlıklara bakalım.

Ekşi Sözlük’te deprem provokasyonu! Operasyon başlatıp ardından delilleri yok ettiler

48 SAAT GÜNDEMDE TUTTULAR

Başak Purut bu başlığı tam 48 saat Ekşi Sözlük gündeminde tuttu. Verilen linklerde video olmamasına rağmen sanki deprem bölgesinde Suriyeliler heryeri yağmalıyormuş gibi yüzlerce entry girildi. Bir anda Ekşi Sözlük'te devletin kontrolü tamamen kaybettiği algısı yayılmaya başladı.

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