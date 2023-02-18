Giriş Tarihi: 18.02.2023 18:48
Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
18:55
Ekşi Sözlük'te deprem provokasyonu! Operasyon başlatıp ardından delilleri yok ettiler
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Türkiye seferber oldu. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Öte yandan depremin gerçekleştiği andan itibaren kimi çevrelerce girişilen algı operasyonları ve provokatif paylaşımlar ise dikkat çekti. Öyle ki bu yalan ve iftira haberleri nedeniyle deprem bölgesindeki bazı yerlerde arama kurtarma faaliyetlerinin de sekteye uğradığı belirtiliyor. Depremin ardından yapılan provokatif haberlerin kaynağı ise Ekşi Sözlük oldu. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut'un da dahil olduğu operasyonla akılalmaz iftiralar sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yayıldı. Bunların arasında 'Depremin ardından baraj patlaması' ve 'Suriyeliler KYK yurdunu yağmaladı' yalanı başı çekti. Üstelik sadece bir kaç gün sonra paylaşımların yüzde 70'i silinerek deliller yok edildi.