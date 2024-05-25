Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Dertleri hayvan sevgisi değil: İşte o mide bulandıran ifadeler

Rapora göre başıboş köpekler bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanmaya sebep oldu. Hal böyleyken çeşitli ülkelerde uygulanan yöntemler gündeme gelmeye başladı. Bunların arasında İngiltere'de de uygulanan 1 hafta boyunca sahiplenilmeyen başıboş köpeklerin uyutulması da var.