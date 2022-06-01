Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’tan Ege ve Doğu Akdeniz çıkışı: Yunanistan, Ukrayna’nın yaptığı hataları yapıyor!

6'LI MUHALEFETİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI İÇİN 'MACERACI' VURGUSU YAPMASI ÇOK TARTIŞILIYOR

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan, HDP'nin de dışarıdan desteklediği 6'lı ittifak geçtiğimiz hafta Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde 4'üncü kez buluştu. Toplantının ardından 6 partinin imzası ile alınan kararlar ve izlenecek yol haritası paylaşıldı. Doğu Akdeniz'de izlenen politika için 'Maceracı' ifadesinin kullanılması çok tartışıldı.

Yayınlanan bildiride şu ifadeye yer verildi:

Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye'nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır.