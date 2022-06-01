Giriş Tarihi: 01.06.2022 13:08
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
13:10
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan Ege ve Doğu Akdeniz çıkışı: Yunanistan, Ukrayna'nın yaptığı hataları yapıyor!
Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile sular ısınırken, 6'lı ittifakın yayınladığı bildirideki ifadeler tartışma yarattı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri için giriştiği mücadelenin 'Maceracılık' olarak nitelendirilmesi birçok kişinin tepkisini çekti. Peki, Türkiye, Doğu Akdeniz'de ne istiyor, ne yapıyor? Yunanistan hangi tezleri savunuyor? Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası maceracılık mı? Emekli Tümamiral Deniz Kutluk sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede çarpıcı ifadeler kullandı. Kutluk, "Doğu Akdeniz'de izlenen yol hükümet değil, devlet politikasıdır. Muhalefetin dış mücadele aktörlerine fırsat verecek açıklamalarda bulunmaması gerekmektedir." dedi. Kutluk, Yunanistan'ın, Ukrayna'ya benzer hatalar yapmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.