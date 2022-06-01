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Haberler Galeri Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan Ege ve Doğu Akdeniz çıkışı: Yunanistan, Ukrayna'nın yaptığı hataları yapıyor!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 13:10

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan Ege ve Doğu Akdeniz çıkışı: Yunanistan, Ukrayna'nın yaptığı hataları yapıyor!

Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile sular ısınırken, 6'lı ittifakın yayınladığı bildirideki ifadeler tartışma yarattı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri için giriştiği mücadelenin 'Maceracılık' olarak nitelendirilmesi birçok kişinin tepkisini çekti. Peki, Türkiye, Doğu Akdeniz'de ne istiyor, ne yapıyor? Yunanistan hangi tezleri savunuyor? Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası maceracılık mı? Emekli Tümamiral Deniz Kutluk sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede çarpıcı ifadeler kullandı. Kutluk, "Doğu Akdeniz'de izlenen yol hükümet değil, devlet politikasıdır. Muhalefetin dış mücadele aktörlerine fırsat verecek açıklamalarda bulunmaması gerekmektedir." dedi. Kutluk, Yunanistan'ın, Ukrayna'ya benzer hatalar yapmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ONUR ŞAHANOĞLU
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’tan Ege ve Doğu Akdeniz çıkışı: Yunanistan, Ukrayna’nın yaptığı hataları yapıyor!

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde sular yeniden ısınmaya başladı. Yunanistan, ABD ve Avrupa ülkelerine Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşunu sık sık şikayet ederken, bir yandan da Ege'deki adaları silahlandırarak provokasyonlarını sürüdürüyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden taviz vermezken, 6'lı ittifakın yayınladığı bildiride, Doğu Akdeniz'deki politikayı 'maceracı' olarak nitelendirmesi de çok tartışıldı. Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için sergilediği tutumun doğru olduğunu, dış politikanın konuşulduğu ortamda iç politikanın olmayacağını ifade etti. Kutluk, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "Muhalefetin dış mücadele aktörlerine fırsat vermeyecek açıklamalarda bulunması gerekir." ifadelerini kullandı. Kutluk, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasına da vurgu yaparak, "Siz 24 adanın 16'sını veya daha fazlasını silahlandırırsanız elbette ki bunun hukuki ve siyasi bir sonucu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’tan Ege ve Doğu Akdeniz çıkışı: Yunanistan, Ukrayna’nın yaptığı hataları yapıyor!

DOĞU AKDENİZ VE EGE'DE SULAR YENİDEN ISINDI

Doğu Akdeniz'de, Türkiye deniz yetki alanını son santimetresine kadar aktif şekilde kullanıyor. Libya ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması kapsamında faaliyetlerini sürdüren Türkiye'yi Yunanistan tahrik ve provokasyonlarla kışkırtmak istiyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis sık sık ABD ve Avrupa ülkelerine Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını kullandığı haritayı göstererek, hukuka uygun olmayan bir durum varmış gibi müdahale edilmesi çağrısı yapıyor.

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Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’tan Ege ve Doğu Akdeniz çıkışı: Yunanistan, Ukrayna’nın yaptığı hataları yapıyor!

Doğu Akdeniz'de adalar üzerinden kendisine deniz yetki alanı ilan etmeye çalışan Yunanistan, bu da yetmezmiş gibi adaların silahsızlık statüsüne uymaması da gerilmi artırıyor. Adalara yığınak yapan Yunanistan'a Türkiye defalarca uyarıda bulundu. Ancak Yunanistan, Türkiye'nin güvenliğine tehdit olacak şekilde adaları silahlandırmayı sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın bu tutumundan vazgeçmemesi halinde, adaların egemenliğinin uluslararası arenada tartışmaya açılacağını söyledi.

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’tan Ege ve Doğu Akdeniz çıkışı: Yunanistan, Ukrayna’nın yaptığı hataları yapıyor!

6'LI MUHALEFETİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI İÇİN 'MACERACI' VURGUSU YAPMASI ÇOK TARTIŞILIYOR

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan, HDP'nin de dışarıdan desteklediği 6'lı ittifak geçtiğimiz hafta Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde 4'üncü kez buluştu. Toplantının ardından 6 partinin imzası ile alınan kararlar ve izlenecek yol haritası paylaşıldı. Doğu Akdeniz'de izlenen politika için 'Maceracı' ifadesinin kullanılması çok tartışıldı.

Yayınlanan bildiride şu ifadeye yer verildi:

Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye'nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır.

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’tan Ege ve Doğu Akdeniz çıkışı: Yunanistan, Ukrayna’nın yaptığı hataları yapıyor!

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI 'MACERACILIK' MI?

Sosyal medyada çok sayıda kişi Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlı duruş ile hak ve menfaatlerine sahip çıkmasının yerinde bir politika olduğu görüşünde birleşti. Peki, dünyanın enerji geleceği olarak gördüğü Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin izlediği yol ve bundan sonra atması gereken adımlar için uzmanlar ne düşünüyor? Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası gerçekten gerilimi tırmandıran bir maceracılık mı? Yunanistan'ın tezlerine karşı nasıl hareket edilmeli? Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege'de hangi haklara sahip?

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede tüm bu soruların yanıtlarını verdi. İşte Kutluk'un Doğu Akdeniz ve Ege Denizi ile ilgili değerlendirmeleri...

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