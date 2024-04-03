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Haberler Galeri Emeklilere ek gelir fırsatı! 18 bin TL’ye ulaştı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2024 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar
Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 17:29

Emeklilere ek gelir fırsatı! 18 bin TL’ye ulaştı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2024 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kamu bankalarına gelen zam sonrası promosyon yarışı kızıştı. Nisan ayı ile birlikte bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. En yüksek emekli promosyonu, ek ödemelerle birlikte 18 bin TL'ye ulaştı. Bu noktada ek gelir niteliğindeki emekli promosyon ücretleri hakkında bilgi almak isteyen milyonlarca emekli, ''2024 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi…

Emeklilere ek gelir fırsatı! 18 bin TL’ye ulaştı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2024 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir sağlayan emekli promosyon kampanyaları gündemdeki yerini koruyor. Müşteri kazanmak isteyen bankaların emekli promosyon yarışı, nisan ayında da devam ediyor. Kamu bankalarına yapılan zam sonrası en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi de güncellendi. Öte yandan en yüksek emekli promosyon ödemesi 18 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bu başlık altından 2024 Deniz Bank, TEB, İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA, ING Bank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıf Bank emekli promosyon ücretleri hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Emeklilere ek gelir fırsatı! 18 bin TL’ye ulaştı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2024 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ ARTIRILDI!

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Emeklilere ek gelir fırsatı! 18 bin TL’ye ulaştı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2024 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar

SGK'DEN EMEKLİ PROMOSYONU İLE İLGİLİ DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi internet sitesi üzerinden banka promosyonları ile ilgili bir açıklama yaptı.

SGK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.

Protokol imzalanan banka listesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Emeklilere ek gelir fırsatı! 18 bin TL’ye ulaştı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2024 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar

İŞTE ANLAŞMALI BANKALAR

1. Akbank T.A.Ş.

2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3. Denizbank A.Ş.

4. Fibabanka A.Ş.

5. ING Bank A.Ş.

6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

7. Odea Bank A.Ş.

8. QNB Finansbank A.Ş.

9. Şekerbank T.A.Ş.

10. C. Ziraat Bankası A.Ş.

11. Turkish Bank A.Ş.

12. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

13. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

14. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

15. Türkiye Halk Bankası A.Ş.

16. Türkiye İş Bankası A.Ş.

17. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

19. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Emeklilere ek gelir fırsatı! 18 bin TL’ye ulaştı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2024 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar

ÖZEL BANKALAR DA KAMPANYALARINI YENİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyon tutarlarının arttırılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası özel bankalar da harekete geçti.

Kamu bankalarında emekli promosyon miktarları yüzde 166 artarken, 17 banka genelinde en yüksek banka promosyonu da 18.000 TL'ye çıktı.

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