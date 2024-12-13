Emevi Camii’ne akın: AHaber duygu dolu anları görüntüledi! Yıllar sonra büyük coşku

EMEVİ CAMİİ'NE AKIN

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etmeye devam ediyor. Halk, ülkedeki en önemli dini yapılardan biri olan başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın ediyor.