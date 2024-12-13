Giriş Tarihi: 13.12.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024
10:14
Emevi Camii'ne akın: AHaber duygu dolu anları görüntüledi! Yıllar sonra büyük coşku
MİT Başkanı İbrahim Kalın dün Suriye'nin başkenti Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, geniş güvenlik önlemleri arasında Emevi Camii'ne gitti. Burada namaz kılan İbrahim Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Suriye'de özgürlüğüne kavuşan halk da Emevi Camii'ne akın ederken, AHaber coşkulu ve duygu dolu anları görüntüledi.