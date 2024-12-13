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Haberler Galeri Emevi Camii'ne akın: AHaber duygu dolu anları görüntüledi! Yıllar sonra büyük coşku
Giriş Tarihi: 13.12.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:14

Emevi Camii'ne akın: AHaber duygu dolu anları görüntüledi! Yıllar sonra büyük coşku

MİT Başkanı İbrahim Kalın dün Suriye'nin başkenti Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, geniş güvenlik önlemleri arasında Emevi Camii'ne gitti. Burada namaz kılan İbrahim Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Suriye'de özgürlüğüne kavuşan halk da Emevi Camii'ne akın ederken, AHaber coşkulu ve duygu dolu anları görüntüledi.

Emevi Camii’ne akın: AHaber duygu dolu anları görüntüledi! Yıllar sonra büyük coşku

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Türk heyeti Emevi Camii'nde namaz kıldı. Öte yandan Kalın, Şam'daki temasları kapsamında HTŞ lideri Golani ve geçiş hükümetinin Başbakanı Muhammed El-Beşir ile görüştü.

Emevi Camii’ne akın: AHaber duygu dolu anları görüntüledi! Yıllar sonra büyük coşku

EMEVİ CAMİİ'NE AKIN

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etmeye devam ediyor. Halk, ülkedeki en önemli dini yapılardan biri olan başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın ediyor.

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Emevi Camii’ne akın: AHaber duygu dolu anları görüntüledi! Yıllar sonra büyük coşku

Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde ibadetlerini yerine getiriyor.

Emevi Camii’ne akın: AHaber duygu dolu anları görüntüledi! Yıllar sonra büyük coşku

Suriye'de özgürlüğüne kavuşan halk Emevi Camii'ne akın ederken, AHaber de coşkulu ve duygu dolu anları görüntüledi.

Suriye'de özgürlüğüne kavuşan halk Emevi Camii'ne akın etti | Video

Emevi Camii’ne akın: AHaber duygu dolu anları görüntüledi! Yıllar sonra büyük coşku

İLK CUMA HEYECANI

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin ve 54 yıllık Esad diktatörlüğünün sona ermesiyle başlayan yeni dönemde, Emevii Camii tarihi bir güne hazırlanıyor.

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