Suriye'de özgürlüğüne kavuşan halk Emevi Camii'ne akın etti | Video
MİT Başkanı İbrahim Kalın dün Suriye'nin başkenti Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, geniş güvenlik önlemleri arasında Emevi Camii'ne gitti. Burada namaz kılan İbrahim Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Suriye'de özgürlüğüne kavuşan halk da Emevi Camii'ne akın ederken, A Haber coşkulu ve duygu dolu anları görüntüledi.
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