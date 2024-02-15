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Haberler Galeri Emine Erdoğan’dan Gazzeli yetimlere yardım eli: 7 bin tonun üzerinde yardım gönderildi!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:18

Emine Erdoğan’dan Gazzeli yetimlere yardım eli: 7 bin tonun üzerinde yardım gönderildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinden etkilenen yetim çocuklara yönelik atılması planlanan değerlendirildi. Görüşmenin ardından Mısır Kızılayı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan ile Entissar Amer, Gazze'ye gönderilecek yardım paketlerinin üzerine "Sizi çok seviyoruz" mesajı yazması dikkat çekti.

AA
Emine Erdoğan’dan Gazzeli yetimlere yardım eli: 7 bin tonun üzerinde yardım gönderildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Gazze'ye yönelik yardımları genişletme ve insani krizi çözme noktasında yapılabilecekler değerlendirildi.

Emine Erdoğan’dan Gazzeli yetimlere yardım eli: 7 bin tonun üzerinde yardım gönderildi!

GÜNDEMDE GAZZELİ YETİMLER VARDI

Görüşmede özellikle İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinden etkilenen yetim çocuklara yönelik atılması planlanan adımlar ele alındı. Emine Erdoğan, görüşmede, Gazze'de öksüz ve yetim kalan çocukların, ülkede kalıcı ateşkes tesis edilip, normalleşme süreci sağlanana kadar, geçici süreliğine misafir edilmesi noktasında hazır olduklarını vurguladı. Emine Erdoğan, Gazze için tüm ülkelerin güçlerini birleştirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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Emine Erdoğan’dan Gazzeli yetimlere yardım eli: 7 bin tonun üzerinde yardım gönderildi!

Entissar Amer de ziyaretin Mısır halkını çok sevindirdiği dile getirerek, 2023 yılı Kasım ayında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi dolayısıyla tebriklerini iletti. Ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardımlar hakkında bilgi verdi. Görüşmede Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Entissar Amer'e de Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevine el Kabbaj eşlik etti.

Emine Erdoğan’dan Gazzeli yetimlere yardım eli: 7 bin tonun üzerinde yardım gönderildi!

MISIR KIZILAYI'NI ZİYARET ETTİ

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanının eşi Entissar Amer ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk anından itibaren Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda gönüllü yardım faaliyetleri yürüten Mısır Kızılayı ve Hayat Karima - Onurlu Yaşam Vakfı'na ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan’dan Gazzeli yetimlere yardım eli: 7 bin tonun üzerinde yardım gönderildi!

İlk olarak Mısır Kızılayı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve Gazze'ye yapılan yardımlara ilişkin tanıtım filmini izledi. Ziyaret sonunda Emine Erdoğan, Entissar Amer, Bakan Göktaş ve aynı zamanda Mısır Kızılayı Başkanlığı görevini de yürüten el Kabbaj, Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Mısır Kızılayı personeliyle fotoğraf çektirdi.

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