Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
10:18
Emine Erdoğan’dan Gazzeli yetimlere yardım eli: 7 bin tonun üzerinde yardım gönderildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinden etkilenen yetim çocuklara yönelik atılması planlanan değerlendirildi. Görüşmenin ardından Mısır Kızılayı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan ile Entissar Amer, Gazze'ye gönderilecek yardım paketlerinin üzerine "Sizi çok seviyoruz" mesajı yazması dikkat çekti.